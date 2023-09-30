В Україні офіційно стартує опалювальний сезон: як оформити субсидію, чи зростуть тарифи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Сьогодні, 1 жовтня, в Україні офіційно стартує опалювальний сезон, який триватиме до 30 квітня 2024 року, пише УНН.
Хто має право на субсидію і як її оформити
Наприкінці попереднього опалювального сезону в Україні субсидії отримували близько 2,3 мільйонів домогосподарств.
Як зазначив днями прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, усім, хто має право на субсидію, вона буде перепризначена автоматично.
“Завдяки цифровізації процесів усі субсидії цього року будуть перепризначені автоматично. Ті хто потребують субсидій і не отримували раніше можуть подати заявку онлайн через „Дію“ або через сайт Пенсійного фонду”, — повідомив голова уряду.
У Пенсійному фонді зазначають, що під час розрахунку житлової субсидії з жовтня 2023 року враховуються доходи членів домогосподарства за І та ІІ квартали 2023 року. Доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року.
Що буде з тарифами
В уряді запевняють, що до кінця опалювального сезону тарифи підвищувати не будуть
“Тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаються без змін. При цьому плануємо збільшення бюджету на виплату субсидій”, — зазначає Шмигаль.
Водночас, у Кабміні вже вивчають можливість в подальшому підвищення цін на газ та електроенергію на тлі рекомендацій США про “лібералізацію тарифів”.
Про це повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, і пояснила, що йдеться про можливість підвищувати тарифи на газ та електроенергію, водночас захищаючи українців, які не можуть платити більше, субсидіями.
Опалювальний сезон на власному газі
Тим часом у “Нафтогазі України” запевняють, що цей опалювальний сезон Україна може пройти виключно з газом власного видобутку.
“Хочу нагадати, що ми збільшуємо газ власного видобутку, ці показники зростають. У 2023 році Нафтогаз зробив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд у наступному році. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість”, — зазначає голова “Нафтогазу України” Олексій Чернишов.
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