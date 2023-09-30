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В Україні офіційно стартує опалювальний сезон: як оформити субсидію, чи зростуть тарифи

В Україні офіційно стартує опалювальний сезон: як оформити субсидію, чи зростуть тарифи

Київ • УНН

 • 265497 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Сьогодні, 1 жовтня, в Україні офіційно стартує опалювальний сезон, який триватиме до 30 квітня 2024 року, пише УНН.

Хто має право на субсидію і як її оформити

Наприкінці попереднього опалювального сезону в Україні субсидії отримували близько 2,3 мільйонів домогосподарств.

Як зазначив днями прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, усім, хто має право на субсидію, вона буде перепризначена автоматично.

“Завдяки цифровізації процесів усі субсидії цього року будуть перепризначені автоматично. Ті хто потребують субсидій і не отримували раніше можуть подати заявку онлайн через „Дію“ або через сайт Пенсійного фонду”, — повідомив голова уряду.

У Пенсійному фонді зазначають, що під час розрахунку житлової субсидії з жовтня 2023 року враховуються доходи членів домогосподарства за І та ІІ квартали 2023 року. Доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року.

Що буде з тарифами

В уряді запевняють, що до кінця опалювального сезону тарифи підвищувати не будуть

“Тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаються без змін. При цьому плануємо збільшення бюджету на виплату субсидій”, — зазначає Шмигаль.

Водночас, у Кабміні вже вивчають можливість в подальшому підвищення цін на газ та електроенергію на тлі рекомендацій США про “лібералізацію тарифів”.

Про це повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, і пояснила, що йдеться про можливість підвищувати тарифи на газ та електроенергію, водночас захищаючи українців, які не можуть платити більше, субсидіями.

Опалювальний сезон на власному газі

Тим часом у “Нафтогазі України” запевняють, що цей опалювальний сезон Україна може пройти виключно з газом власного видобутку.

“Хочу нагадати, що ми збільшуємо газ власного видобутку, ці показники зростають. У 2023 році Нафтогаз зробив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд у наступному році. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість”, — зазначає голова “Нафтогазу України” Олексій Чернишов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До початку опалювального сезону вся інформація про пункти незламності буде в “Дії” — прем’єр-міністр

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