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На тлі рекомендацій США: у Мінсоцполітики готові до підвищення тарифів на газ та електрику

На тлі рекомендацій США: у Мінсоцполітики готові до підвищення тарифів на газ та електрику

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Кабінет міністрів України готовий до підвищення цін на газ та електроенергію на тлі рекомендацій США про «лібералізацію тарифів». Про це повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Жолнович пояснила, що йдеться про можливість підвищувати тарифи на газ та електроенергію, водночас захищаючи українців, які не можуть платити більше, субсидіями.

Цитата

«Лібералізація цін, мається на увазі, це означає, що дати можливість суб'єктам, що надають різного роду послуги, збільшувати ціни для споживачів, і разом з цим балансувати зростання цін субсидією для вразливих категорій, для яких вартість платіжки буде більша, ніж 15% від їхнього заробітку. Так, ми до цього готові. Ми вже розробили цифровий інструмент, який з листопада повноцінно запрацює», - відповіла Жолнович на запитання, чи готують цю «лібералізацію тарифів» та яким чином.

За її словами, це дозволить в автоматичному режимі тим, хто має право на субсидію, повідомити про це проактивно.

«У бюджеті на 2024 рік передбачили приблизно 50 млрд грн на субсидії», - сказала Жолнович.

Контекст

У посольстві США підтвердили, що передали Україні "перелік пріоритетних реформ" у межах незмінної підтримки Сполученими Штатами України та її зусиль з інтеграції в Європу. За даними ЗМІ, зокрема, серед пунктів - лібералізація тарифів на природний газ та електроенергію.

Раніше, 21 вересня, міністр енергетики України Герман Галущенко повідомляв, що на той момент не було жодних планів щодо збільшення тарифів на електропостачання для побутових споживачів. Він також зазначав, що до кінця опалювального сезону буде подовжена дія положення ПСО стосовно доступної електроенергії для населення.

А ще раніше, 12 вересня, Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що тарифи на газ, тепло і гарячу воду для населення не будуть підвищуватись до кінця опалювального сезону через фіксовану ціну для постачальників від «Нафтогазу» - 7,4 грн за кубічний метр.

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