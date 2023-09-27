На фоне рекомендаций США: в Минсоцполитики готовы к повышению тарифов на газ и электричество

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Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Кабинет министров Украины готов к повышению цен на газ и электроэнергию на фоне рекомендаций США о «либерализации тарифов». Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Жолнович объяснила, что речь идет о возможности повышать тарифы на газ и электроэнергию, одновременно защищая украинцев, которые не могут платить больше, субсидиями.

Цитата

«Либерализация цен, имеется в виду, это означает, что дать возможность субъектам, предоставляющим разного рода услуги, увеличивать цены для потребителей, и вместе с этим балансировать рост цен субсидией для уязвимых категорий, для которых стоимость платежки будет больше, чем 15% от их заработка. Да, мы к этому готовы. Мы уже разработали цифровой инструмент, который с ноября полноценно заработает», - ответила Жолнович на вопрос, готовят ли эту «либерализацию тарифов» и каким образом.

По ее словам, это позволит в автоматическом режиме тем, кто имеет право на субсидию, сообщить об этом проактивно.

«В бюджете на 2024 год предусмотрели примерно 50 млрд грн на субсидии», - сказала Жолнович.

Контекст

В посольстве США подтвердили, что передали Украине "перечень приоритетных реформ" в рамках неизменной поддержки Соединенными Штатами Украины и ее усилий по интеграции в Европу. По данным СМИ, в частности, среди пунктов - либерализация тарифов на природный газ и электроэнергию.

Ранее, 21 сентября, министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что на тот момент не было никаких планов по увеличению тарифов на электроснабжение для бытовых потребителей. Он также отмечал, что до конца отопительного сезона будет продлено действие положения ПСО относительно доступной электроэнергии для населения.

А еще раньше, 12 сентября, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что тарифы на газ, тепло и горячую воду для населения не будут повышаться до конца отопительного сезона из-за фиксированной цены для поставщиков от «Нафтогаза» - 7,4 грн за кубический метр.

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