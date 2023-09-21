Тарифи на електроенергію для населення не планують підвищувати до кінця опалювального сезону — Міненерго

Цитата

“І ми будемо продовжувати дію ПСО (покладання спецобов’язків на ринку електроенергії — ред.) до кінця опалювального сезону. Тому питання підвищення тарифів навіть не обговорюється”, — наголосив міністр.

Деталі

Очільник Міненерго нагадав, що положення про покладання спецобов’язків на ринку електроенергії (ПСО) задля забезпечення доступною електроенергією населення офіційно затверджене до кінця грудня 2023 року.

Міністр наголосив, що хоч енергосистема України і готова з технічної точки зору (ресурси, підготовленість генерації й систем передачі) до проходження осінньо-зимового періоду, однак, атаки росіян по енергетичній інфраструктурі можуть спровокувати відключення електропостачання.

“Єдиний фактор, який може вплинути на відключення електропостачання, — це атаки ворога. Ми робимо все, щоб такі відключення, якщо вони будуть наслідком атак, були короткостроковими. Для цього вже напрацьовано величезну кількість рішень, які ми випробували і минулої зими, і зараз ми їх модифікували для того, щоб максимально забезпечити споживачів електроенергією”, — зазначив Галущенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ігнат про останні атаки рф: можна робити припущення, що паливно-енергетичний сектор буде під прицілом росії

Герман Галущенко також акцентував, що в Україні триває наймасштабніша за всю історію незалежності ремонтна кампанія на енергооб’єктах. Усі ремонти та відновлення об’єктів генерації й передачі енергетики планують завершити до початку опалювального сезону.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Україна активно готується до зими. Один з найбільших позитивних результатів у підготовці до майбутнього опалювального сезону — це забезпечення генераторами теплокомуненерго та водоканалів.