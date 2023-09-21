Тарифи на електроенергію для населення не планують підвищувати до кінця опалювального сезону — Міненерго

ukru
29 березня, 17:57 • 249299 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 324280 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 274597 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 310325 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 277134 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 206992 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 195488 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 161425 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 514742 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175060 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.7 м/с
84 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 190603 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 191870 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 129399 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 150412 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

30 березня, 11:03 • 139827 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 370978 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 514744 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 551233 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 549737 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 450764 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 190603 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 324341 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 168831 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 160250 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 131655 перегляди
Актуальне
Тарифи на електроенергію для населення не планують підвищувати до кінця опалювального сезону — Міненерго

Тарифи на електроенергію для населення не планують підвищувати до кінця опалювального сезону — Міненерго

Київ • УНН

 • 240952 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Наразі немає жодних планів щодо збільшення тарифів на електропостачання для побутових споживачів. Про це заявив Міністр енергетики України Герман Галущенко. Він також зазначив, що до кінця опалювального сезону буде подовжена дія положення ПСО стосовно доступної електроенергії для населення. Заяву міністра цитує УНН.

Цитата

“І ми будемо продовжувати дію ПСО (покладання спецобов’язків на ринку електроенергії — ред.) до кінця опалювального сезону. Тому питання підвищення тарифів навіть не обговорюється”, — наголосив міністр.

Деталі

Очільник Міненерго нагадав, що положення про покладання спецобов’язків на ринку електроенергії (ПСО) задля забезпечення доступною електроенергією населення офіційно затверджене до кінця грудня 2023 року.

Міністр наголосив, що хоч енергосистема України і готова з технічної точки зору (ресурси, підготовленість генерації й систем передачі) до проходження осінньо-зимового періоду, однак, атаки росіян по енергетичній інфраструктурі можуть спровокувати відключення електропостачання.

“Єдиний фактор, який може вплинути на відключення електропостачання, — це атаки ворога. Ми робимо все, щоб такі відключення, якщо вони будуть наслідком атак, були короткостроковими. Для цього вже напрацьовано величезну кількість рішень, які ми випробували і минулої зими, і зараз ми їх модифікували для того, щоб максимально забезпечити споживачів електроенергією”, — зазначив Галущенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ігнат про останні атаки рф: можна робити припущення, що паливно-енергетичний сектор буде під прицілом росії

Герман Галущенко також акцентував, що в Україні триває наймасштабніша за всю історію незалежності ремонтна кампанія на енергооб’єктах. Усі ремонти та відновлення об’єктів генерації й передачі енергетики планують завершити до початку опалювального сезону.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Україна активно готується до зими. Один з найбільших позитивних результатів у підготовці до майбутнього опалювального сезону — це забезпечення генераторами теплокомуненерго та водоканалів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаЕкономіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,286.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,796.57