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Ігнат про останні атаки рф: можна робити припущення, що паливно-енергетичний сектор буде під прицілом росії

Київ • УНН

 • 166174 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. У ніч на 20 вересня російські окупанти поцілили у нафтопереробний завод у Кременчуці. Сьогодні вночі також було атаковано енергетичний об'єкт. Тому можна робити певні припущення, що об'єкти паливно-енергетичного сектору все ж таки будуть під прицілом у росіян. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу у четвер, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Уже є повідомлення від наших енергетиків, що атаковано, зокрема, об'єкти критичної інфраструктури, зокрема, об'єкти енергетики. Як ви знаєте, під час минулої атаки було атаковано Кременчуцький нафтопереробний завод. Тому можна робити певні припущення, що об'єкти паливно-енергетичного сектору все ж таки будуть під прицілом у ворога, тому до цього теж потрібно готуватися, тому що вже наступила осінь, скоро опалювальний сезон, і ворог, можливо, не відмовиться від планів завдавати ударів саме по таких об'єктах, окрім військових», - розповів Ігнат.

Доповнення

У ніч на 20 вересня окупанти поцілили у нафтопереробний завод у Кременчуці Полтавської області.

Міністр енергетики України Германа Галущенко повідомив, що у ніч на 21 вересня росія вперше за осінь атакувала енергетичний об'єкт.

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