Ігнат про останні атаки рф: можна робити припущення, що паливно-енергетичний сектор буде під прицілом росії

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«Уже є повідомлення від наших енергетиків, що атаковано, зокрема, об'єкти критичної інфраструктури, зокрема, об'єкти енергетики. Як ви знаєте, під час минулої атаки було атаковано Кременчуцький нафтопереробний завод. Тому можна робити певні припущення, що об'єкти паливно-енергетичного сектору все ж таки будуть під прицілом у ворога, тому до цього теж потрібно готуватися, тому що вже наступила осінь, скоро опалювальний сезон, і ворог, можливо, не відмовиться від планів завдавати ударів саме по таких об'єктах, окрім військових», - розповів Ігнат.

Доповнення

У ніч на 20 вересня окупанти поцілили у нафтопереробний завод у Кременчуці Полтавської області.

Міністр енергетики України Германа Галущенко повідомив, що у ніч на 21 вересня росія вперше за осінь атакувала енергетичний об'єкт.