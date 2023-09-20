На Полтавщині окупанти поцілили у нафтоперобний завод - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Під час нічної ворожої атаки БПЛА окупанти поцілили у нафтоперобний завод у Кременчуці Полтавської області. Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, пише УНН.
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"На жаль, є влучання у Нафтопереробний завод у Кременчуці. Сталася пожежа. На місці працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово припинено", - йдеться у повідомленні.
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Станом на зараз відомо, що постраждалих немає.
Також в ОВА зауважили, що росіяни атакували Полтавщину неоднаразово, проте ППО добре відпрацювала по ворожим БпЛА.
Нагадаємо
Уночі УНН повідомляло, що росіяни атакують Полтавську область.