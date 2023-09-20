На Полтавщине оккупанты попали в нефтеперерабатывающий завод - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Во время ночной вражеской атаки БПЛА оккупанты попали в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, пишет УНН.
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"К сожалению, есть попадание в Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Произошел пожар. На месте работают все соответствующие службы. Работа завода временно приостановлена", - говорится в сообщении.
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По состоянию на сейчас известно, что пострадавших нет.
Также в ОВА отметили, что россияне атаковали Полтавщину неоднократно, однако ПВО хорошо отработала по вражеским БпЛА.
Напомним
Ночью УНН сообщало, что россияне атакуют Полтавскую область.