Окупанти атакують Полтавщину безпілотниками - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Росіяни атакують Полтавську область, повідомляє голова ОВА Полтавщини Дмитро Лунін, пише УНН.
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"Ворог атакує Полтавщину. До завершення повітряної тривоги перебувайте в укриттях. Усі деталі згодом", - йдеться у повідомленні.
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Водночас моніторингові чати повідомляють про звуки вибухів у Кременчуці та заграву після них.
Повітряни Сили ЗСУ зазначали, що ворог випустив по Україні ударні БПЛА. Повітряну тривогу було оголошено у низці областей. Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.