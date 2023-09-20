Окупанти атакують Полтавщину безпілотниками - ОВА

Цитата

"Ворог атакує Полтавщину. До завершення повітряної тривоги перебувайте в укриттях. Усі деталі згодом", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Водночас моніторингові чати повідомляють про звуки вибухів у Кременчуці та заграву після них.

Повітряни Сили ЗСУ зазначали, що ворог випустив по Україні ударні БПЛА. Повітряну тривогу було оголошено у низці областей. Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.