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Оккупанты атакуют Полтавщину беспилотниками - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Россияне атакуют Полтавскую область, сообщает глава ОВА Полтавщины Дмитрий Лунин, пишет УНН.

Цитата 

"Враг атакует Полтавщину. До завершения воздушной тревоги находитесь в укрытиях. Все детали позже", - говорится в сообщении.

Дополнение

В то же время мониторинговые чаты сообщают о звуках взрывов в Кременчуге и зареве после них.

Воздушные Силы ВСУ отмечали, что враг выпустил по Украине ударные БПЛА. Воздушная тревога была объявлена в ряде областей. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь

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