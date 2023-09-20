Оккупанты атакуют Полтавщину беспилотниками - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Россияне атакуют Полтавскую область, сообщает глава ОВА Полтавщины Дмитрий Лунин, пишет УНН.
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"Враг атакует Полтавщину. До завершения воздушной тревоги находитесь в укрытиях. Все детали позже", - говорится в сообщении.
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В то же время мониторинговые чаты сообщают о звуках взрывов в Кременчуге и зареве после них.
Воздушные Силы ВСУ отмечали, что враг выпустил по Украине ударные БПЛА. Воздушная тревога была объявлена в ряде областей. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.