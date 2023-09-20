Повітряна тривога шириться Україною: загроза ударних БПЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Майже половину областей України охопила повітряна тривога через загрозу застосування ворогом ударних дронів. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, пише УНН.
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Повітряні Сили ЗСУ повідмляють, що БПЛА маневрують.
Також моніторингові чати писали про роботу ППО в деяких регіонах України. Проте цю інформацію ще не підтверджували офіційні джерала.
Зазначається, що безпілотники злетіли декількома групами з території росії.
Доповнення
Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.