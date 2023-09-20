Воздушная тревога распространяется по Украине: угроза ударных БПЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Почти половину областей Украины охватила воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных дронов. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, пишет УНН.
Детали
Воздушные Силы ВСУ сообщают, что БПЛА маневрируют.
Также мониторинговые чаты писали о работе ПВО в некоторых регионах Украины. Однако эту информацию еще не подтверждали официальные источники.
Отмечается, что беспилотники взлетели несколькими группами с территории россии.
Дополнение
Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.