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Игнат о последних атаках рф: можно делать предположение, что топливно-энергетический сектор будет под прицелом россии

Игнат о последних атаках рф: можно делать предположение, что топливно-энергетический сектор будет под прицелом россии

Киев • УНН

 • 166173 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В ночь на 20 сентября российские оккупанты попали в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Сегодня ночью также был атакован энергетический объект. Поэтому можно делать определенные предположения, что объекты топливно-энергетического сектора все же будут под прицелом у россиян. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга в четверг, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Уже есть сообщения от наших энергетиков, что атакованы, в частности, объекты критической инфраструктуры, в частности, объекты энергетики. Как вы знаете, во время прошлой атаки был атакован Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Поэтому можно делать определенные предположения, что объекты топливно-энергетического сектора все же будут под прицелом у врага, поэтому к этому тоже нужно готовиться, потому что уже наступила осень, скоро отопительный сезон, и враг, возможно, не откажется от планов наносить удары именно по таким объектам, кроме военных», - рассказал Игнат.

Дополнение

В ночь на 20 сентября оккупанты попали в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области.

Министр энергетики Украины Германа Галущенко сообщил, что в ночь на 21 сентября россия впервые за осень атаковала энергетический объект.

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