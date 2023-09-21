Игнат о последних атаках рф: можно делать предположение, что топливно-энергетический сектор будет под прицелом россии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В ночь на 20 сентября российские оккупанты попали в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Сегодня ночью также был атакован энергетический объект. Поэтому можно делать определенные предположения, что объекты топливно-энергетического сектора все же будут под прицелом у россиян. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга в четверг, передает корреспондент УНН.
Цитата
«Уже есть сообщения от наших энергетиков, что атакованы, в частности, объекты критической инфраструктуры, в частности, объекты энергетики. Как вы знаете, во время прошлой атаки был атакован Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Поэтому можно делать определенные предположения, что объекты топливно-энергетического сектора все же будут под прицелом у врага, поэтому к этому тоже нужно готовиться, потому что уже наступила осень, скоро отопительный сезон, и враг, возможно, не откажется от планов наносить удары именно по таким объектам, кроме военных», - рассказал Игнат.
Дополнение
В ночь на 20 сентября оккупанты попали в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области.
Министр энергетики Украины Германа Галущенко сообщил, что в ночь на 21 сентября россия впервые за осень атаковала энергетический объект.