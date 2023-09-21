Тарифы на электроэнергию для населения не планируют повышать до конца отопительного сезона - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Пока нет никаких планов по увеличению тарифов на электроснабжение для бытовых потребителей. Об этом заявил Министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он также отметил, что до конца отопительного сезона будет продлено действие положения ПСО относительно доступной электроэнергии для населения. Заявление министра цитирует УНН.
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“И мы будем продолжать действие ПСО (возложение спецобязательств на рынке электроэнергии — ред.) до конца отопительного сезона. Поэтому вопрос повышения тарифов даже не обсуждается”, — подчеркнул министр.
Детали
Глава Минэнерго напомнил, что положение о возложении спецобязательств на рынке электроэнергии (ПСО) для обеспечения доступной электроэнергией населения официально утверждено до конца декабря 2023 года.
Министр отметил, что хотя энергосистема Украины и готова с технической точки зрения (ресурсы, подготовленность генерации и систем передачи) к прохождению осенне-зимнего периода, однако, атаки россиян по энергетической инфраструктуре могут спровоцировать отключение электроснабжения.
“Единственный фактор, который может повлиять на отключение электроснабжения, — это атаки врага. Мы делаем все, чтобы такие отключения, если они будут следствием атак, были краткосрочными. Для этого уже наработано огромное количество решений, которые мы опробовали и прошлой зимой, и сейчас мы их модифицировали для того, чтобы максимально обеспечить потребителей электроэнергией”, — отметил Галущенко.
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Герман Галущенко также акцентировал, что в Украине продолжается самая масштабная за всю историю независимости ремонтная кампания на энергообъектах. Все ремонты и восстановление объектов генерации и передачи энергетики планируют завершить до начала отопительного сезона.
Напомним
Ранее УНН писал, что Украина активно готовится к зиме. Один из крупнейших положительных результатов в подготовке к предстоящему отопительному сезону — это обеспечение генераторами теплокоммунэнерго и водоканалов.