В Украине официально стартует отопительный сезон: как оформить субсидию, вырастут ли тарифы

Кто имеет право на субсидию и как ее оформить

В конце предыдущего отопительного сезона в Украине субсидии получали около 2,3 миллионов домохозяйств.

Как отметил на днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, всем, кто имеет право на субсидию, она будет переназначена автоматически.

“Благодаря цифровизации процессов все субсидии в этом году будут переназначены автоматически. Те кто нуждаются в субсидиях и не получали ранее могут подать заявку онлайн через „Дию“ или через сайт Пенсионного фонда”, — сообщил глава правительства.

В Пенсионном фонде отмечают, что при расчете жилищной субсидии с октября 2023 года учитываются доходы членов домохозяйства за I и II кварталы 2023 года. Доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года.

Что будет с тарифами

В правительстве уверяют, что до конца отопительного сезона тарифы повышать не будут

“Тарифы на коммунальные услуги до конца отопительного сезона остаются без изменений. При этом планируем увеличение бюджета на выплату субсидий”, — отмечает Шмыгаль.

В то же время, в Кабмине уже изучают возможность в дальнейшем повышения цен на газ и электроэнергию на фоне рекомендаций США о “либерализации тарифов”.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, и объяснила, что речь идет о возможности повышать тарифы на газ и электроэнергию, одновременно защищая украинцев, которые не могут платить больше, субсидиями.

Отопительный сезон на собственном газе

Тем временем в “Нафтогазе Украины” уверяют, что этот отопительный сезон Украина может пройти исключительно с газом собственной добычи.

“Хочу напомнить, что мы увеличиваем газ собственной добычи, эти показатели растут. В 2023 году Нафтогаз сделал рекордное количество новых скважин, и мы продолжим этот тренд в следующем году. Эту зиму мы планируем пройти за счет газа украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую возможность”, — отмечает глава “Нафтогаза Украины” Алексей Чернышов.

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