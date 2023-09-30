В Украине официально стартует отопительный сезон: как оформить субсидию, вырастут ли тарифы

ukru
10:29 • 10433 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 90443 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 122058 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 150077 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 183624 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 136184 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 126680 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 172800 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116800 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123227 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 119642 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 103364 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 113478 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 104297 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 56670 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 150054 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 183605 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 129013 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 135881 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 172787 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 13202 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 104297 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 150512 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 157684 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 161813 просмотра
Актуальное
В Украине официально стартует отопительный сезон: как оформить субсидию, вырастут ли тарифы

В Украине официально стартует отопительный сезон: как оформить субсидию, вырастут ли тарифы

Киев • УНН

 • 265494 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Сегодня, 1 октября, в Украине официально стартует отопительный сезон, который продлится до 30 апреля 2024 года, пишет УНН.

Кто имеет право на субсидию и как ее оформить

В конце предыдущего отопительного сезона в Украине субсидии получали около 2,3 миллионов домохозяйств.

Как отметил на днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, всем, кто имеет право на субсидию, она будет переназначена автоматически.

“Благодаря цифровизации процессов все субсидии в этом году будут переназначены автоматически. Те кто нуждаются в субсидиях и не получали ранее могут подать заявку онлайн через „Дию“ или через сайт Пенсионного фонда”, — сообщил глава правительства.

В Пенсионном фонде отмечают, что при расчете жилищной субсидии с октября 2023 года учитываются доходы членов домохозяйства за I и II кварталы 2023 года. Доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года.

Что будет с тарифами

В правительстве уверяют, что до конца отопительного сезона тарифы повышать не будут

“Тарифы на коммунальные услуги до конца отопительного сезона остаются без изменений. При этом планируем увеличение бюджета на выплату субсидий”, — отмечает Шмыгаль.

В то же время, в Кабмине уже изучают возможность в дальнейшем повышения цен на газ и электроэнергию на фоне рекомендаций США о “либерализации тарифов”.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, и объяснила, что речь идет о возможности повышать тарифы на газ и электроэнергию, одновременно защищая украинцев, которые не могут платить больше, субсидиями.

Отопительный сезон на собственном газе

Тем временем в “Нафтогазе Украины” уверяют, что этот отопительный сезон Украина может пройти исключительно с газом собственной добычи.

“Хочу напомнить, что мы увеличиваем газ собственной добычи, эти показатели растут. В 2023 году Нафтогаз сделал рекордное количество новых скважин, и мы продолжим этот тренд в следующем году. Эту зиму мы планируем пройти за счет газа украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую возможность”, — отмечает глава “Нафтогаза Украины” Алексей Чернышов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: До начала отопительного сезона вся информация о пунктах несокрушимости будет в “Действия” — прем’премьер-министр

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы