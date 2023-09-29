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В Україні тарифи на компослуги поки залишаться без змін, а субсидії перепризначать автоматично - Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. В Україні тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаються без змін. При цьому планують збільшення бюджету на виплату субсидій. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Цитата

“Тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаються без змін. При цьому плануємо збільшення бюджету на виплату субсидій. Завдяки цифровізації процесів усі субсидії цього року будуть перепризначені автоматично. Ті хто потребують субсидій і не отримували раніше можуть подати заявку онлайн через „Дію“ або через сайт Пенсійного фонду”, — розповів Шмигаль.

Доповнення

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович повідомляла, що Кабінет міністрів України готовий до підвищення цін на газ та електроенергію на тлі рекомендацій США про “лібералізацію тарифів”.

Контекст

У посольстві США підтвердили, що передали Україні “перелік пріоритетних реформ” у межах незмінної підтримки Сполученими Штатами України та її зусиль з інтеграції в Європу. За даними ЗМІ, зокрема, серед пунктів — лібералізація тарифів на природний газ та електроенергію.

Раніше, 21 вересня, міністр енергетики України Герман Галущенко повідомляв, що на той момент не було жодних планів щодо збільшення тарифів на електропостачання для побутових споживачів. Він також зазначав, що до кінця опалювального сезону буде подовжена дія положення ПСО стосовно доступної електроенергії для населення.

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