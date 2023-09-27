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НБУ суттєво поліпшив прогноз дефіциту електроенергії у четвертому кварталі

НБУ суттєво поліпшив прогноз дефіциту електроенергії у четвертому кварталі

Київ • УНН

 • 239817 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Національний банк України (НБУ) очікує, що дефіцит електроенергії впродовж четвертого кварталу 2023 року не перевищуватиме 5%. Аналогічний показник у першому кварталі після ударів росії по енергетичній інфраструктурі складав, за оцінкою НБУ, 15%, повідомив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан, пише Forbes передає УНН.

Деталі

НБУ очікує менш суттєвого, ніж минулоріч, негативного ефекту на економічну активність від можливого дефіциту електроенергії впродовж четвертого кварталу і, ймовірно, на початку 2024 року, зазначив Шабан.

«1,5–2% дефіциту буде перекриватися імпортом електроенергії», – додав він.

На початку 2023-го Нацбанк прогнозував більш значний вплив перебоїв з енергопостачанням на економіку впродовж усього року. За базовим сценарієм регулятор закладав можливий дефіцит у 15–18% у четвертому кварталі 2023-го та першому кварталі 2024-го. Аналогічні показники за негативним сценарієм складали 30–33%. 

У квітні НБУ переглянув свою оцінку, сказав Шабан.

"Ми побачили, що на платіжний баланс і на інфляцію проблеми з електроенергетикою вплинули не так, як очікувалося. Можна навіть сказати, що на інфляцію зовсім не вплинули, оскільки зниження цін на пальне та сировину змогли «притиснути» інфляцію", – пояснив він.

Руйнування Каховської ГЕС також не мало значного впливу на енергетику, хоч це і призвело до зниження обсягів гідрогенерації по всьому каскаду Дніпра, додав Шабан. У липні збалансуванню ситуації сприяли опади, а дефіцит, що виник у серпні через спеку, компенсувався імпортом електроенергії, розповів посадовець.

"НБУ фіксує зростання імпорту енергетичного обладнання. Обсяги відчутно перевищують показники минулого року», – сказав Шабан.

Доповнення

У четвер, 21 вересня, через наслідки першої за 6 місяців ворожої атаки, є пошкодження енергооб'єктів в західному та центральному регіонах. Через наслідки атаки були часткові знеструмлення в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях, повідомили в НЕК "Укренерго".

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