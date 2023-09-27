НБУ суттєво поліпшив прогноз дефіциту електроенергії у четвертому кварталі

Деталі

НБУ очікує менш суттєвого, ніж минулоріч, негативного ефекту на економічну активність від можливого дефіциту електроенергії впродовж четвертого кварталу і, ймовірно, на початку 2024 року, зазначив Шабан.

«1,5–2% дефіциту буде перекриватися імпортом електроенергії», – додав він.

На початку 2023-го Нацбанк прогнозував більш значний вплив перебоїв з енергопостачанням на економіку впродовж усього року. За базовим сценарієм регулятор закладав можливий дефіцит у 15–18% у четвертому кварталі 2023-го та першому кварталі 2024-го. Аналогічні показники за негативним сценарієм складали 30–33%.

У квітні НБУ переглянув свою оцінку, сказав Шабан.

"Ми побачили, що на платіжний баланс і на інфляцію проблеми з електроенергетикою вплинули не так, як очікувалося. Можна навіть сказати, що на інфляцію зовсім не вплинули, оскільки зниження цін на пальне та сировину змогли «притиснути» інфляцію", – пояснив він.

Руйнування Каховської ГЕС також не мало значного впливу на енергетику, хоч це і призвело до зниження обсягів гідрогенерації по всьому каскаду Дніпра, додав Шабан. У липні збалансуванню ситуації сприяли опади, а дефіцит, що виник у серпні через спеку, компенсувався імпортом електроенергії, розповів посадовець.

"НБУ фіксує зростання імпорту енергетичного обладнання. Обсяги відчутно перевищують показники минулого року», – сказав Шабан.

Доповнення

У четвер, 21 вересня, через наслідки першої за 6 місяців ворожої атаки, є пошкодження енергооб'єктів в західному та центральному регіонах. Через наслідки атаки були часткові знеструмлення в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях, повідомили в НЕК "Укренерго".

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