Енергетика України має декілька видів захисту від обстрілів росіян - Укренерго

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За словами Укренерго, з метою забезпечення захисту енергооб'єктів України атако окупантів "Укренерго" постійно знаходиться у координації з урядовцями та Генштабом ЗСУ.

"Ми в координації з урядовими структурами, з Генштабом ЗСУ маємо декілька видів захисту і підстанції "Укренерго", де певні види захисту будуть застосовані вперше, не тільки в Україні, але й у світі, адже ніхто ще не стикався з таким рівнем загрози. Це комплексний захист, не буду вдаватися в деталі, але це, як активний захист — ППО, так це і пасивний захист — інженерні укріплення", — зауважив Кудрицький.

Голова "Укренерго" також заявив, що наразі відключень електроенергії не планується, але надалі все буде залежати від ситуації.

"Зараз (відключення електроенергії — ред.) не плануємо, все буде залежати від можливих обстрілів, чи будуть перерви в енергопостачанні взимку, чи не буде. Якщо обстрілів немає — ми відключень не плануємо, оскільки спрогнозувати обстріли не можливо, куди влучать (росіяни — ред.) тоді будемо діяти по ситуації", — пояснив голова “Укренерго” та додав, що цю зиму без імпорту електроенергії "пройти буде дуже складно".

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