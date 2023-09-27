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Енергетика України має декілька видів захисту від обстрілів росіян - Укренерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що енергосистема України знаходиться під комплексним захистом і станом на сьогодні магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему. Проте за його словами, що без імпорту електроенергії цей опалювальний сезон буде "складно пройти".
Про це Володимир Кудрицький сказав під час форуму Forbes "Енергія бізнесу", передає Суспільне, пише УНН.

Деталі 

За словами Укренерго, з метою забезпечення захисту енергооб'єктів України атако окупантів "Укренерго" постійно знаходиться у координації з урядовцями та Генштабом ЗСУ.

"Ми в координації з урядовими структурами, з Генштабом ЗСУ маємо декілька видів захисту і підстанції "Укренерго", де певні види захисту будуть застосовані вперше, не тільки в Україні, але й у світі, адже ніхто ще не стикався з таким рівнем загрози. Це комплексний захист, не буду вдаватися в деталі, але це, як активний захист — ППО, так це і пасивний захист — інженерні укріплення", — зауважив Кудрицький.

Голова "Укренерго" також заявив, що наразі відключень електроенергії не планується, але надалі все буде залежати від ситуації.

"Зараз (відключення електроенергії — ред.) не плануємо, все буде залежати від можливих обстрілів, чи будуть перерви в енергопостачанні взимку, чи не буде. Якщо обстрілів немає — ми відключень не плануємо, оскільки спрогнозувати обстріли не можливо, куди влучать (росіяни — ред.) тоді будемо діяти по ситуації", — пояснив голова “Укренерго” та додав, що цю зиму без імпорту електроенергії "пройти буде дуже складно".

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