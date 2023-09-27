Энергетика Украины имеет несколько видов защиты от обстрелов россиян - Укрэнерго

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что энергосистема Украины находится под комплексной защитой и на сегодня магистральная сеть готова передавать зимние объемы нагрузки на украинскую энергосистему. Однако по его словам, что без импорта электроэнергии этот отопительный сезон будет "сложно пройти".

Об этом Владимир Кудрицкий сказал во время форума Forbes "Энергия бизнеса", передает Суспільне, пишет УНН.