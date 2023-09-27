Энергетика Украины имеет несколько видов защиты от обстрелов россиян - Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что энергосистема Украины находится под комплексной защитой и на сегодня магистральная сеть готова передавать зимние объемы нагрузки на украинскую энергосистему. Однако по его словам, что без импорта электроэнергии этот отопительный сезон будет "сложно пройти".
Об этом Владимир Кудрицкий сказал во время форума Forbes "Энергия бизнеса", передает Суспільне, пишет УНН.
Детали
По словам Укрэнерго, с целью обеспечения защиты энергообъектов Украины от атак оккупантов "Укрэнерго" постоянно находится в координации с чиновниками и Генштабом ВСУ.
"Мы в координации с правительственными структурами, с Генштабом ВСУ имеем несколько видов защиты и подстанции "Укрэнерго", где определенные виды защиты будут применены впервые, не только в Украине, но и в мире, ведь никто еще не сталкивался с таким уровнем угрозы. Это комплексная защита, не буду вдаваться в детали, но это, как активная защита — ПВО, так это и пассивная защита — инженерные укрепления", — отметил Кудрицкий.
Глава "Укрэнерго" также заявил, что пока отключений электроэнергии не планируется, но в дальнейшем все будет зависеть от ситуации.
"Сейчас (отключение электроэнергии — ред.) не планируем, все будет зависеть от возможных обстрелов, будут ли перерывы в энергоснабжении зимой, или не будет. Если обстрелов нет — мы отключений не планируем, поскольку спрогнозировать обстрелы невозможно, куда попадут (россияне — ред.) тогда будем действовать по ситуации", — пояснил глава “Укрэнерго” и добавил, что эту зиму без импорта электроэнергии "пройти будет очень сложно".
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