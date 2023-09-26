По Україні знеструмлено до 400 міст та сіл, є імпорт і експорт електрики - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Через бойові дії та з інших причин без світла на ранок залишається 399 населених пунктів по Україні. Сьогодні є імпорт зі Словаччини та експорт до Словаччини та Молдови. Про це повідомляє НЕК "Укренерго", пише УНН.
Споживання, генерація і стан мереж
У понеділок, 25 вересня, вечірній максимум споживання був на 1,2% вище, ніж у попередній робочий день – п’ятницю, 22 вересня, і дорівнював показнику минулого понеділка, 18 вересня.
Для збалансування енергосистеми обмежувалося виробництво вітрових та сонячних електростанцій в денні години з 12 до 14:30.
Триває ремонтна кампанія.
Відновлена частина обладнання на одному з магістральних енергооб’єктів в дніпровському регіоні. Завдяки цьому підвищена надійність живлення однієї з областей, вказали в Укренерго.
Вчора було зафіксовано вимикання дією захисту двох високовольтних повітряних ліній в центральному та південному регіонах. Відключень споживачів не було, лінії в роботі.
Також сьогодні вранці дією захисту вимикалась інша лінія в центральному регіоні. Знеструмлення споживачів не було, лінія одразу повернулась в роботу.
Експорт/імпорт
Сьогодні є імпорт електроенергії зі Словаччини. Загальний обсяг 42 МВт-год.
Експорт сьогодні здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 5167 МВт-год.
Знеструмлення
Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 399 населених пунктів. Через бойові дії є пошкодження в мережах обленерго Донеччини, Дніпропетровщини, Харківщини, Херсонщини. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.
Є відключення з технічних причин на Дніпропетровщині та Сумщині. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.