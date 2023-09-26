По Украине обесточены до 400 городов и сел, есть импорт и экспорт электричества - Укрэнерго

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Из-за боевых действий и по другим причинам без света на утро остается 399 населенных пунктов по Украине. Сегодня есть импорт из Словакии и экспорт в Словакию и Молдову. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.