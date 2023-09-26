По Украине обесточены до 400 городов и сел, есть импорт и экспорт электричества - Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Из-за боевых действий и по другим причинам без света на утро остается 399 населенных пунктов по Украине. Сегодня есть импорт из Словакии и экспорт в Словакию и Молдову. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Потребление, генерация и состояние сетей
В понедельник, 25 сентября, вечерний максимум потребления был на 1,2% выше, чем в предыдущий рабочий день – пятницу, 22 сентября, и равнялся показателю прошлого понедельника, 18 сентября.
Для сбалансирования энергосистемы ограничивалось производство ветровых и солнечных электростанций в дневные часы с 12 до 14:30.
Продолжается ремонтная кампания.
Восстановлена часть оборудования на одном из магистральных энергообъектов в днепровском регионе. Благодаря этому повышена надежность питания одной из областей, указали в Укрэнерго.
Вчера было зафиксировано отключение действием защиты двух высоковольтных воздушных линий в центральном и южном регионах. Отключений потребителей не было, линии в работе.
Также сегодня утром действием защиты выключалась другая линия в центральном регионе. Обесточивания потребителей не было, линия сразу вернулась в работу.
Экспорт/импорт
Сегодня есть импорт электроэнергии из Словакии. Общий объем 42 МВт-ч.
Экспорт сегодня осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 5167 МВт-ч.
Обесточивание
Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 399 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть повреждения в сетях облэнерго Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областей. Восстановление питания происходит при ситуации с безопасностью и с разрешения военных.
Есть отключения по техническим причинам в Днепропетровской и Сумской областях. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.