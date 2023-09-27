НБУ существенно улучшил прогноз дефицита электроэнергии в четвертом квартале
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что дефицит электроэнергии в течение четвертого квартала 2023 года не будет превышать 5%. Аналогичный показатель в первом квартале после ударов россии по энергетической инфраструктуре составлял, по оценке НБУ, 15%, сообщил заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан, пишет Forbes передает УНН.
Детали
НБУ ожидает менее существенного, чем в прошлом году, негативного эффекта на экономическую активность от возможного дефицита электроэнергии в течение четвертого квартала и, вероятно, в начале 2024 года, отметил Шабан.
«1,5–2% дефицита будет перекрываться импортом электроэнергии», – добавил он.
В начале 2023-го Нацбанк прогнозировал более значительное влияние перебоев с энергоснабжением на экономику в течение всего года. По базовому сценарию регулятор закладывал возможный дефицит в 15–18% в четвертом квартале 2023-го и первом квартале 2024-го. Аналогичные показатели по негативному сценарию составляли 30–33%.
В апреле НБУ пересмотрел свою оценку, сказал Шабан.
"Мы увидели, что на платежный баланс и на инфляцию проблемы с электроэнергетикой повлияли не так, как ожидалось. Можно даже сказать, что на инфляцию совсем не повлияли, поскольку снижение цен на топливо и сырье смогли «прижать» инфляцию", – пояснил он.
Разрушение Каховской ГЭС также не оказало значительного влияния на энергетику, хотя это и привело к снижению объемов гидрогенерации по всему каскаду Днепра, добавил Шабан. В июле сбалансированию ситуации способствовали осадки, а дефицит, возникший в августе из-за жары, компенсировался импортом электроэнергии, рассказал чиновник.
"НБУ фиксирует рост импорта энергетического оборудования. Объемы ощутимо превышают показатели прошлого года», – сказал Шабан.
Дополнение
В четверг, 21 сентября, из-за последствий первой за 6 месяцев вражеской атаки, есть повреждения энергообъектов в западном и центральном регионах. Из-за последствий атаки были частичные обесточивания в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях, сообщили в НЭК "Укрэнерго".
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