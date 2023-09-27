НБУ существенно улучшил прогноз дефицита электроэнергии в четвертом квартале

ukru
Эксклюзив
06:36 • 62380 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 106528 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 134307 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 168155 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 130646 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 123563 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 162503 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116595 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123053 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130668 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 69102 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 111410 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 70447 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 104602 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 51168 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 134336 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 168184 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 120694 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 127665 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 162517 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 51199 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 146595 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 154015 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 158330 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 156261 просмотра
Актуальное
НБУ существенно улучшил прогноз дефицита электроэнергии в четвертом квартале

НБУ существенно улучшил прогноз дефицита электроэнергии в четвертом квартале

Киев • УНН

 • 239809 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что дефицит электроэнергии в течение четвертого квартала 2023 года не будет превышать 5%. Аналогичный показатель в первом квартале после ударов россии по энергетической инфраструктуре составлял, по оценке НБУ, 15%, сообщил заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан, пишет Forbes передает УНН.

Детали

НБУ ожидает менее существенного, чем в прошлом году, негативного эффекта на экономическую активность от возможного дефицита электроэнергии в течение четвертого квартала и, вероятно, в начале 2024 года, отметил Шабан.

«1,5–2% дефицита будет перекрываться импортом электроэнергии», – добавил он.

В начале 2023-го Нацбанк прогнозировал более значительное влияние перебоев с энергоснабжением на экономику в течение всего года. По базовому сценарию регулятор закладывал возможный дефицит в 15–18% в четвертом квартале 2023-го и первом квартале 2024-го. Аналогичные показатели по негативному сценарию составляли 30–33%. 

В апреле НБУ пересмотрел свою оценку, сказал Шабан.

"Мы увидели, что на платежный баланс и на инфляцию проблемы с электроэнергетикой повлияли не так, как ожидалось. Можно даже сказать, что на инфляцию совсем не повлияли, поскольку снижение цен на топливо и сырье смогли «прижать» инфляцию", – пояснил он.

Разрушение Каховской ГЭС также не оказало значительного влияния на энергетику, хотя это и привело к снижению объемов гидрогенерации по всему каскаду Днепра, добавил Шабан. В июле сбалансированию ситуации способствовали осадки, а дефицит, возникший в августе из-за жары, компенсировался импортом электроэнергии, рассказал чиновник.

"НБУ фиксирует рост импорта энергетического оборудования. Объемы ощутимо превышают показатели прошлого года», – сказал Шабан.

Дополнение

В четверг, 21 сентября, из-за последствий первой за 6 месяцев вражеской атаки, есть повреждения энергообъектов в западном и центральном регионах. Из-за последствий атаки были частичные обесточивания в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Энергетика Украины имеет несколько видов защиты от обстрелов россиян - Укрэнерго

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы