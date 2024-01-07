Курс может не быть стабильным, но Нацбанк сгладит опасные колебания - глава НБУ

В 2024 году курс может колебаться в обе стороны. Однако Нацбанк будет сглаживать чрезмерные колебания и обеспечивать курсовую устойчивость.

Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный в интервью для телеканала "Мы-Украина", передает УНН.

Курс может колебаться в обе стороны, ведь на него влияет сезонность, спрос и предложение. Но Национальный банк говорит, что мы будем присутствовать на валютном рынке и будем сглаживать чрезмерные и опасные колебания". - отметил Андрей Пышный.

Он также напомнил, что НБУ традиционно не дает прогноз по курсу доллара "но декларирует, что будет эффективно обеспечивать мандат ценовой стабильности и курсовой устойчивости

Детали

С начала полномасштабной войны наличный курс национальной валюты находился постоянно в плавании, а официальный курс был зафиксирован. За счет этого появлялась разница, так называемая множественность курсов.

Если эта разница существенная, возникает арбитраж, спекуляции и невозможность обеспечить курсовую устойчивость и, что важно, формировать ожидания стабильности - объяснил Андрей Пышный.

Поэтому одной из задач Нацбанка было убрать эту разницу.

В конце концов гривна, по словам Пышного, стала более "привлекательной", что позволило отказался от фиксации курса и перейти к управляемой гибкости.

А украинцам это дало возможность принимать финансовые решения в основе которых лежит макрофинансовая стабильность и курсовая устойчивость.

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