Курс может не быть стабильным, но Нацбанк сгладит опасные колебания - глава НБУ
Глава НБУ Пышный обещает, что Национальный банк будет противодействовать экстремальным колебаниям для поддержания стабильности обменного курса, несмотря на потенциальные колебания гривны в 2024 году.
Силы Обороны "Юга" уничтожили вражеский пункт управления БПЛА
В Херсоне украинские военные уничтожили российский центр управления беспилотниками, катер и зенитную установку, по сообщению оперативного командования "Юг", потери противника составили 8 человек.
Визит главы МИД Японии в Киев: Япония пообещала продолжать поддержку Украины
Министр иностранных дел Японии Камикава в Киеве пообещал постоянную поддержку Украине, подтвердив обязательства по оказанию помощи во время пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Кулебой.
В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
В Киеве поезд смертельно сбил 20-летнего парня, который сидел на путях; ведется расследование.
Британская разведка: росгвардия наращивает ресурсы из-за потрясений внутренней безопасности рф
Британская разведка сообщает, что Росгвардия усиливает свои силы из-за нестабильности внутренней безопасности России, привлекая опытные подразделения, такие как ЧВК "Вагнера".
Северная Корея обещает военный удар в случае любой провокации
Северная Корея, по словам Ким Ё Чжона, предупредила о немедленном военном ударе в ответ на любую южнокорейскую провокацию на фоне собственных артиллерийских учений вблизи напряженной морской границы.
БПЛА пограничников нанесли удары по оккупантам под Купянском и Бахмутом
Украинские пограничники использовали беспилотники для успешного выявления и уничтожения российских войск в Купянске и Бахмуте. В рамках операции "Стальная граница" была уничтожена вражеская пехота на обоих участках.
Херсонщина: россияне попали в церковь в селе Садовое
Российские войска обстреляли церковь в селе Садовое на Херсонщине, ранив 73-летнего мужчину.
В Хмельницкой области обесточены 26 населенных пунктов из-за непогоды
26 населенных пунктов в Хмельницкой области обесточены, ремонтные бригады работают над восстановлением.
Пограничники обнаружили большой плавучий объект, который двигался по Десне с территории россии
Украинские пограничники обнаружили в реке Десна большой плавучий объект, который был идентифицирован как понтонный мост, не представляющий угрозы.