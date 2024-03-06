Количество безналичных операций с картами превысило довоенные показатели - НБУ
Киев • УНН
Как свидетельствуют данные Нацбанка, в 2023 году количество безналичных карточных транзакций в Украине превысило довоенные показатели, составив более 6 миллиардов гривен.
За 2023 год было зарегистрировано почти 8 миллионов операций с карточками на сумму более 6 миллиардов гривен, а через бесконтактные карты украинцы совершили около 90,0% безналичных операций. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Детали
В 2023 году украинские банки и финансовые учреждения зарегистрировали 7 912,5 млн операций с картами на сумму 6 140,8 млрд грн. Из них более 90% состоялись в Украине, а остальные за ее пределами.
Безналичные операции составляли 93,5% по количеству и 65% по сумме операций, что свидетельствует о стабильности платежной инфраструктуры и доверии украинцев к безналичным расчетам
Наибольшее количество операций с карточками - это около 5 млрд операций по расчетам в торговых сетях, что составляет почти 70% операций. Их сумма составила 40,4% от всех безналичных операций.
Еще 37,1% по сумме всех операций составляют переводы с карты на карту, которых украинцы осуществили на 1,47 млрд грн. Это 10,1% от всего количества безналичных операций.
Оплата товаров и услуг в Интернете составила 18% по количеству и 16% по сумме от всех безналичных операций с платежными картами в 2023 году, и составляет 646,5 млрд грн.
В среднем, одна операция в Украине в 2023 году составляла:
- в торговой сети - 325 грн (в довоенном 2021 году - 238 грн);
- по переводу с карты на карту - 1972 грн (1512 грн в 2021 году);
- по оплате товаров и услуг в сети Интернет - 490 грн (395 грн в 2021 году).
В 2023 году платежная инфраструктура значительно расширилась, а эмиссия карт выросла. Количество платежных терминалов в торговой и сервисной сетях увеличилось на 25,1%, до 449,5 тысяч, с преобладанием бесконтактных терминалов. Количество мест, где принимают платежные карты, также выросло на 23,7%, до 459,7 тысяч. Удерживают свою популярность бесконтактные и токенизированные платежные карты. Бесконтактные карты стали осуществлять около 90,0% безналичных операций в торговой сети.
Напоминаем
В среду, на валютном рынке цена доллара выросла на 5 копеек как в покупке, так и в продаже. Относительно евро, она увеличилась на 2 копейки при покупке и на 10 копеек при продаже по данным НБУ.
Нацбанк определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине4 марта 2024, 09:46 • 17852 просмотра
Количество безналичных операций с картами превысило довоенные показатели - НБУ
Как свидетельствуют данные Нацбанка, в 2023 году количество безналичных карточных транзакций в Украине превысило довоенные показатели, составив более 6 миллиардов гривен.
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