Курс валют станом на 6 березня: ослаблення гривні
Київ • УНН
Гривня знецінилась по відношенню до долара та євро 6 березня: курс долара зріс на 5 копійок, а євро - на 2-10 копійок на купівлі та продажу.
У середу, на валютному ринку ціна долара зросла на 5 копійок як у покупці, так і в продажу. Щодо євро, вона збільшилася на 2 копійки при покупці та на 10 копійок при продажу за даними НБУ, пише УНН.
Деталі
На готівковому ринку курс гривні до долара коливається в діапазоні 38,25−38,70 грн. Євро можна купити за 41,42 грн, а продати за 42,10 грн.
В обмінниках (чорному ринку) долар торгується за 38,58−38,62 грн, а євро — за 41,89−42,00 грн. На міжбанку курси становлять відповідно 38,37−38,42 грн/$ для долара та 41,69−41,72 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Рівень підроблених банкнот в Україні знизився у 2023 році - 2,1 підробки на мільйон гривень порівняно з 2,2 у 2022 році, тоді як у ЄС підробки були майже у вісім разів вищими, згідно з даними Національного банку України.
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