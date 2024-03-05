Програма швидкої відбудови: уряд виділяє 9,3 млрд грн для 13 регіонів
Київ • УНН
Український уряд виділив додатково 9,3 мільярда гривень для 13 областей на ремонт житлових будинків, шкіл, лікарень та об'єктів критичної інфраструктури, пошкоджених під час війни, за рахунок коштів програми швидкого відновлення.
Кабінет міністрів України виділив додаткові 9,3 млрд гривень для 13 регіонів. На ці кошти будуть відремонтовані житлові будинки, школи, лікарні, об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
Уряд продовжує програму швидкої відбудови. Виділяємо сьогодні додаткові 9,3 млрд гривень для 13 регіонів. На ці кошти будуть відремонтовані житлові будинки, школи, лікарні, об’єкти критичної інфраструктури. Все те, що першочергово потребують громади та українські родини
Він зазначив, що уряд хоче, аби якомога більше українців поверталися з-за кордону.
Йдеться не про адміністративні заходи, а виключно про стимули. Швидка відбудова інфраструктури, більше безпеки, кращі умови для життя, більше можливостей самореалізації
Доповнення
Загальну вартість відбудови та відновлення в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення рф оцінюють у 486 мільярдів доларів впродовж наступних десяти років.
Японія має стати одним із лідерів економічного відновлення та відбудови України - Шмигаль20.02.24, 09:34 • 31219 переглядiв