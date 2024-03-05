Программа быстрого восстановления: правительство выделяет 9,3 млрд грн для 13 регионов

Кабинет министров Украины выделил дополнительные 9,3 млрд гривен для 13 регионов. На эти средства будут отремонтированы жилые дома, школы, больницы, объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Правительство продолжает программу быстрого восстановления. Выделяем сегодня дополнительные 9,3 млрд гривен для 13 регионов. На эти средства будут отремонтированы жилые дома, школы, больницы, объекты критической инфраструктуры. Все то, что в первую очередь нуждаются общины и украинские семьи - написал Шмыгаль.

Он отметил, что правительство хочет, чтобы как можно больше украинцев возвращались из-за границы.

Речь идет не об административных мерах, а исключительно о стимулах. Быстрое восстановление инфраструктуры, больше безопасности, лучшие условия для жизни, больше возможностей самореализации - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Общую стоимость восстановления в Украине в результате полномасштабного вторжения рф оценивают в 486 миллиардов долларов в течение следующих десяти лет.

Япония должна стать одним из лидеров экономического восстановления и восстановления Украины - Шмыгаль