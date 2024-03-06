Курс валют по состоянию на 6 марта: ослабление гривны
Киев • УНН
Гривна обесценилась по отношению к доллару и евро 6 марта: курс доллара вырос на 5 копеек, а евро - на 2-10 копеек на покупке и продаже.
В среду, на валютном рынке цена доллара выросла на 5 копеек как в покупке, так и в продаже. Относительно евро, она увеличилась на 2 копейки при покупке и на 10 копеек при продаже по данным НБУ, пишет УНН.
Детали
На наличном рынке курс гривны к доллару колеблется в диапазоне 38,25-38,70 грн. Евро можно купить за 41,42 грн, а продать за 42,10 грн.
В обменниках (черном рынке) доллар торгуется по 38,58-38,62 грн, а евро - по 41,89-42,00 грн. На межбанке курсы составляют соответственно 38,37-38,42 грн/$ для доллара и 41,69-41,72 грн/евро для евро.
Напомним,
Уровень поддельных банкнот в Украине снизился в 2023 году - 2,1 подделки на миллион гривен по сравнению с 2,2 в 2022 году, тогда как в ЕС подделки были почти в восемь раз выше, согласно данным Национального банка Украины.
Программа быстрого восстановления: правительство выделяет 9,3 млрд грн для 13 регионов5 марта 2024, 16:11 • 22852 просмотра
Курс валют по состоянию на 6 марта: ослабление гривны
Гривна обесценилась по отношению к доллару и евро 6 марта: курс доллара вырос на 5 копеек, а евро - на 2-10 копеек на покупке и продаже.
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