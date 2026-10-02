НБУ существенно повысил курс доллара, евро по-прежнему дешевеет

По состоянию на пятницу, 2 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,83 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 44,68 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,70. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,8333 грн (+15 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,6975 грн (-2 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5933 грн. (-2 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:

в банках доллар торгуется по курсу 44,57–45,11 грн, евро — по 50,51–51,19 грн, злотый — по 11,35–11,82 грн;

на межбанке курсы составляют 44,97–45,00 грн/долл. и 50,81–50,83 грн/евро.

Напомним

По данным Госстата, средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций за август 2026 года в Украине составила 31 892 грн, что на 23,1% больше, чем в августе 2025 года, однако на 1,1% меньше, чем в июле текущего года.

Кабмин в следующем году планирует увеличить минимальную зарплату на 900 гривен