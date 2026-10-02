НБУ суттєво підвищив курс долара, євро й надалі дешевшає
Київ • УНН
НБУ встановив курс долара на рівні 44,8333 грн, євро - 50,6975 грн. У банках долар продають до 45,11 грн.
Станом на п'ятницю, 2 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 44,83 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер становив 44,68 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,70. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 44,8333 грн (+15 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,6975 грн (-2 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5933 грн. (-2 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:
- у банках долар торгується за курсом 44,57-45,11 грн, євро за 50,51-51,19 грн, злотий за 11,35-11,82 грн;
- на міжбанку курси становлять 44,97-45,00 грн/дол. та 50,81-50,83 грн/євро.
Нагадаємо
За даними Держстату, середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій за серпень 2026 року в Україні становила 31 892 грн, що на 23,1% більше, ніж у серпні 2025 року, проте на 1,1% менше, ніж у липні поточного року.
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