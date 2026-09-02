НБУ снизил официальный курс доллара до 44,46 гривны

По состоянию на среду, 2 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,46 гривны за один доллар. Официальный курс во вторник составлял 44,52 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,54. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,4553 грн (-6 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,5357 грн (-10 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,8988 грн. (-3 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

в банках доллар торгуется по курсу 44,31–44,80 грн, евро — по 51,37–52,01 грн, злотый — по 11,59–12,06 грн;

на межбанке курсы составляют 44,50–44,53 грн/долл. и 51,63–51,65 грн/евро.

Напомним

За полгода украинцы заключили 4,2 млн договоров микрокредитования. Средний заём вырос до 9,2 тыс. грн, а задолженность — до 32,3 млрд грн.

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