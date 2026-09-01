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Українці почали брати більші мікрокредити: борг зріс на 17%

Київ • УНН

 • 1202 перегляди

За пів року українці уклали 4,2 млн договорів мікрокредитування. Середня позика зросла до 9,2 тис. грн, а борг — до 32,3 млрд грн.

Українці почали брати більші мікрокредити: борг зріс на 17%

У першому півріччі 2026 року українці уклали 4,2 млн договорів мікрокредитування, що приблизно стільки ж, як за аналогічний період торік, однак середня сума позики зросла з 6,3 тисячі до 9,2 тисячі грн, а загальний борг українців збільшився на 17%. Про це свідчать дані моніторингового ресурсу Опендатабот, передає УНН.

Деталі

"Мікропозики вже не такі й мікро. 4,2 млн договорів уклали за перше півріччя 2026 року - приблизно стільки ж, як і торік. А от середня сума мікрокредиту помітно підросла: 9,2 тис. грн проти 6,3 тис. грн роком раніше. Тобто позик беремо приблизно стільки ж, але суми вже побільше", - йдеться у дописі.

За наведеною інформацією, станом на зараз, українці заборгували мікрофінансовим організаціям 32,3 мільярда гривень. Від початку року сума боргу збільшилася на 17%, або на 4,7 млрд грн.

"А МФО тим часом не скаржаться: 12,8 млрд грн доходу за пів року отримала десятка найбільших компаній", – йдеться у дописі.

Нагадаємо

НБУ повідомляє, що банки очікують збільшення попиту на всі види позик у наступні 12 місяців. Зростання прогнозується і на іпотеку для домогосподарств.

Алла Кіосак

ЕкономікаФінанси
Національний банк України