Украинцы начали брать более крупные микрокредиты: долг вырос на 17%

В первом полугодии 2026 года украинцы заключили 4,2 млн договоров микрокредитования — примерно столько же, сколько за аналогичный период прошлого года, однако средняя сумма займа выросла с 6,3 тысячи до 9,2 тысячи грн, а общий долг украинцев увеличился на 17%. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Опендатабот, передает УНН.

Детали

"Микрозаймы уже не такие уж и микро. 4,2 млн договоров заключили за первое полугодие 2026 года — примерно столько же, сколько и в прошлом году. А вот средняя сумма микрокредита заметно выросла: 9,2 тыс. грн против 6,3 тыс. грн годом ранее. То есть займов берем примерно столько же, но суммы уже побольше", — говорится в сообщении.

Согласно приведенной информации, по состоянию на сейчас украинцы задолжали микрофинансовым организациям 32,3 миллиарда гривен. С начала года сумма долга увеличилась на 17%, или на 4,7 млрд грн.

"А МФО тем временем не жалуются: 12,8 млрд грн дохода за полгода получила десятка крупнейших компаний", — говорится в сообщении.

Напомним

НБУ сообщает, что банки ожидают увеличения спроса на все виды займов в следующие 12 месяцев. Рост прогнозируется и по ипотеке для домохозяйств.