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НБУ знизив офіційний курс долара до 44,46 гривні

Київ • УНН

 • 1380 перегляди

НБУ встановив курс долара на рівні 44,4553 грн, євро - 51,5357 грн. У банках долар продають за 44,31-44,80 грн.

НБУ знизив офіційний курс долара до 44,46 гривні

Станом на середу, 2 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 44,46 гривні за один долар. Офіційний курс у вівторок становив 44,52 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 51,54. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 44,4553 грн (-6 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 51,5357 грн (-10 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,8988 грн. (-3 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:

  • у банках долар торгується за курсом 44,31-44,80 грн, євро за 51,37-52,01 грн, злотий за 11,59-12,06 грн;
    • на міжбанку курси становлять 44,50-44,53 грн/дол. та 51,63-51,65 грн/євро.

      Нагадаємо

      За пів року українці уклали 4,2 млн договорів мікрокредитування. Середня позика зросла до 9,2 тис. грн, а борг - до 32,3 млрд грн.

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