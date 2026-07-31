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российские власти запретили майнинг криптовалюты в москве, подмосковье и курской области у границы с Украиной

Киев • УНН

 • 6503 просмотра

Российские власти запретили майнинг цифровой валюты в москве, подмосковье и части курской области. Ограничения будут действовать с 15 августа 2026 года до конца 2032 года.

российские власти запретили майнинг криптовалюты в москве, подмосковье и курской области у границы с Украиной

Российские власти запретили майнинг в москве, подмосковье и некоторых районах курской области. Цифровую валюту нельзя будет добывать до конца 2032 года, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Детали

Согласно постановлению российского правительства, с 15 августа 2026 года в перечень территорий, где действует запрет на майнинг цифровой валюты, включены москва, московская область, а также ряд населенных пунктов курской области.

Ограничения будут действовать до 31 декабря 2032 года.

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