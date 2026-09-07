НБУ снизил официальные курсы доллара и евро на 7 сентября
Киев • УНН
НБУ установил курс доллара на уровне 44,5616 грн, евро — 51,7882 грн. Курс злотого составляет 12,0021 грн.
По состоянию на понедельник, 7 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,56 гривны за один доллар. Официальный курс в воскресенье составлял 44,73 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,79. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 44,5616 грн (-17 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,7882 грн (-15 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,0021 грн. (0 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:
- в банках доллар торгуется по курсу 44,40–44,86 грн, евро — по 51,53–52,14 грн, злотый — по 11,62–12,11 грн;
- на межбанке курсы составляют 44,60–44,63 грн/долл. и 51,81–51,83 грн/евро.
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