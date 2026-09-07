НБУ знизив офіційні курси долара та євро на 7 вересня

"Проведімо реванш у листопаді": Ф’юрі кинув Усику виклик на третій бій

"Проведімо реванш у листопаді": Ф’юрі кинув Усику виклик на третій бій

"Проведімо реванш у листопаді": Ф’юрі кинув Усику виклик на третій бій

"Проведімо реванш у листопаді": Ф’юрі кинув Усику виклик на третій бій