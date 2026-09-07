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НБУ знизив офіційні курси долара та євро на 7 вересня

Київ • УНН

 • 1626 перегляди

НБУ встановив курс долара на рівні 44,5616 грн, євро - 51,7882 грн. Курс злотого становить 12,0021 грн.

НБУ знизив офіційні курси долара та євро на 7 вересня

Станом на понеділок, 7 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 44,56 гривні за один долар. Офіційний курс у неділю становив 44,73 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 51,79. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 44,5616 грн (-17 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 51,7882 грн (-15 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,0021 грн. (0 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:

  • у банках долар торгується за курсом 44,40-44,86 грн, євро за 51,53-52,14 грн, злотий за 11,62-12,11 грн;
    • на міжбанку курси становлять 44,60-44,63 грн/дол. та 51,81-51,83 грн/євро.

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      Вадим Хлюдзинський

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