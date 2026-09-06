В Україні щодня реєструють понад 800 нових ФОПів

$44.7351.94
ukenru
06:58 • 4876 перегляди
Підтримка Трампом дата-центрів ШІ може вдарити по республіканцях на виборах
5 вересня, 22:37 • 33907 перегляди
"Київський режим перестав приховувати свою сутність, перезахоронюючи нацистів": путін "відверто" поговорив з Віткоффом і Кушнером
5 вересня, 20:15 • 36134 перегляди
Ворог повторно атакував Запоріжжя: багато постраждалих, спалахнули пожежіVideo
Ексклюзив
5 вересня, 18:53 • 23595 перегляди
Дощі затримаються в Україні щ на один день, температура може знизитись до +19°
5 вересня, 16:42 • 24396 перегляди
Максимум на 180 днів - в Україні продовжили строки розрахунків для експортерів агропродукції через атаки рф
5 вересня, 09:39 • 32988 перегляди
"Загроз дипломатії немає": Зеленський анонсував корегування операції щодо російського повітряного простору наступного тижня
5 вересня, 08:59 • 28492 перегляди
росія вночі вперше за довгий час ударила по аеропортах Києва й Борисполя - ЗеленськийPhoto
5 вересня, 08:16 • 22970 перегляди
Після тривалого блекауту: МАГАТЕ заявило про перемир'я для ремонту лінії до окупованої ЗАЕСPhoto
5 вересня, 07:33 • 21471 перегляди
У кремлі не чекають прориву від нових переговорів зі США - Bloomberg
5 вересня, 07:18 • 19272 перегляди
Українці дедалі частіше залишають Польщу та переїжджають до Чехії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
4.4м/с
72%
745мм
Популярнi новини
Атака дронів на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до шести5 вересня, 22:05 • 4844 перегляди
На ТОТ Запорізької області питна вода стала приводом для пропаганди - ЦНС5 вересня, 23:12 • 5616 перегляди
Тепер кдб і гру чекатимуть українські дрони у своїх офісах - єврокомісарPhoto6 вересня, 01:20 • 13336 перегляди
У партії Ле Пен погрожують припинити допомогу Франції Києву після перемоги на виборах01:55 • 10964 перегляди
путін підтримав залучення до ППО непридатних до служби росіян - ISW02:32 • 3888 перегляди
Публікації
Як війна змінила українське кіно - головні висновки Одеського міжнародного кінофестивалю 2026Photo4 вересня, 14:28 • 65226 перегляди
Звільнення зі служби, грошове забезпечення, переведення - в Офісі військового омбудсмена назвала причини найчастіших скарг
Ексклюзив
4 вересня, 12:00 • 73219 перегляди
БЕБ не може самостійно встановлювати нові правила оподаткування - юрист
Ексклюзив
4 вересня, 11:35 • 61949 перегляди
Крим під ударами: яким був курортний сезон 2026 для росіянPhotoVideo
Ексклюзив
4 вересня, 11:01 • 56611 перегляди
Топ-5 рецептів для консервації огірків на зиму, які вийдуть з першого разуPhoto4 вересня, 10:21 • 64321 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марін Ле Пен
Емманюель Макрон
Андрюс Кубілюс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Іран
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 26835 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 25832 перегляди
Блогерка Анастасія Скальницька оголосила про розлучення з чоловікомVideo4 вересня, 16:24 • 37355 перегляди
Келлі Осборн розповіла, як пережила жорсткий бодішеймінг після смерті батькаPhoto4 вересня, 00:05 • 56195 перегляди
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішанняPhoto3 вересня, 23:07 • 52211 перегляди
Актуальне
Ка-50
Ракетний комплекс "Панцир"
The Guardian
Bild
The Times

В Україні щодня реєструють понад 800 нових ФОПів

Київ • УНН

 • 1184 перегляди

У серпні відкрили рекордні 26,6 тисячі ФОПів. Загальна кількість підприємців в Україні досягла 2,24 мільйона.

В Україні щодня реєструють понад 800 нових ФОПів

Від початку року українці зареєстрували майже 195 тисяч нових ФОПів, а в серпні показник став рекордним - 26,6 тисячі реєстрацій. Про це повідомляє Опендатабот, передає УНН.

Деталі

802 нові підприємці з'являються в Україні щодня. Загалом майже 195 тисяч нових ФОПів вже зареєстрували українці цьогоріч. Нових підприємців більшає місяць до місяця. Якщо у січні відкрилося 21,5 тисячі ФОПів, то у серпні - вже рекордні 26,6 тисячі

- йдеться у дописі.

За інформацією відомства, найактивнішим днем стало саме 1 квітня. Тоді за одну добу зареєстрували 2 374 ФОПи. Наразі загальна кількість фізичних осіб-підприємців в Україні становить 2,24 мільйона.

Нагадаємо

З 14 серпня банки посилюють моніторинг нових та неактивних ФОПів, вводячи ліміти на перекази: до 600 тис. грн для 1 групи та до 3 млн грн для 2-3 груп. Через 6 місяців ліміти знизяться до 400 тис. та 1 млн грн відповідно.

Алла Кіосак

СуспільствоЕкономікаФінанси
Україна