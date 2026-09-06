В Україні щодня реєструють понад 800 нових ФОПів
Київ • УНН
У серпні відкрили рекордні 26,6 тисячі ФОПів. Загальна кількість підприємців в Україні досягла 2,24 мільйона.
Від початку року українці зареєстрували майже 195 тисяч нових ФОПів, а в серпні показник став рекордним - 26,6 тисячі реєстрацій. Про це повідомляє Опендатабот, передає УНН.
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802 нові підприємці з'являються в Україні щодня. Загалом майже 195 тисяч нових ФОПів вже зареєстрували українці цьогоріч. Нових підприємців більшає місяць до місяця. Якщо у січні відкрилося 21,5 тисячі ФОПів, то у серпні - вже рекордні 26,6 тисячі
За інформацією відомства, найактивнішим днем стало саме 1 квітня. Тоді за одну добу зареєстрували 2 374 ФОПи. Наразі загальна кількість фізичних осіб-підприємців в Україні становить 2,24 мільйона.
Нагадаємо
З 14 серпня банки посилюють моніторинг нових та неактивних ФОПів, вводячи ліміти на перекази: до 600 тис. грн для 1 групи та до 3 млн грн для 2-3 груп. Через 6 місяців ліміти знизяться до 400 тис. та 1 млн грн відповідно.