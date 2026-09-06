В Украине ежедневно регистрируют более 800 новых ФЛП

С начала года украинцы зарегистрировали почти 195 тысяч новых ФЛП, а в августе показатель стал рекордным - 26,6 тысячи регистраций. Об этом сообщает Опендатабот, передает УНН.

802 новых предпринимателя появляются в Украине ежедневно. Всего в этом году украинцы уже зарегистрировали почти 195 тысяч новых ФЛП. Число новых предпринимателей растет месяц к месяцу. Если в январе открылось 21,5 тысячи ФЛП, то в августе - уже рекордные 26,6 тысячи