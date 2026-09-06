В Украине ежедневно регистрируют более 800 новых ФЛП
Киев • УНН
В августе открыли рекордные 26,6 тысячи ФЛП. Общее количество предпринимателей в Украине достигло 2,24 миллиона.
С начала года украинцы зарегистрировали почти 195 тысяч новых ФЛП, а в августе показатель стал рекордным - 26,6 тысячи регистраций. Об этом сообщает Опендатабот, передает УНН.
Детали
802 новых предпринимателя появляются в Украине ежедневно. Всего в этом году украинцы уже зарегистрировали почти 195 тысяч новых ФЛП. Число новых предпринимателей растет месяц к месяцу. Если в январе открылось 21,5 тысячи ФЛП, то в августе - уже рекордные 26,6 тысячи
По информации ведомства, самым активным днем стало именно 1 апреля. Тогда за одни сутки зарегистрировали 2 374 ФЛП. В настоящее время общее количество физических лиц - предпринимателей в Украине составляет 2,24 миллиона.
Напомним
С 14 августа банки усиливают мониторинг новых и неактивных ФЛП, вводя лимиты на переводы: до 600 тыс. грн для 1-й группы и до 3 млн грн для 2–3-й групп. Через 6 месяцев лимиты снизятся до 400 тыс. и 1 млн грн соответственно.