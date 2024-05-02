НБУ: ситуация на валютном рынке контролируемая, хотя есть определенная неопределенность
Киев • УНН
Глава Национального банка Украины заявил, что ситуация на валютном рынке находится под контролем, а риски для безопасности снизились после того, как Конгресс США оказал финансовую поддержку.
Ситуация на валютном рынке под контролем, а риски безопасности уменьшились после финансовой поддержки от Конгресса США. Такое мнение высказал председатель Национального банка Украины Андрей Пышный во время телемарафона, передает корреспондент УНН.
Сейчас ситуация на валютном рынке контролируемая. Неопределенность есть, она связана в первую очередь с рисками безопасности, но и ее стало меньше, ведь Конгресс США принял решение о финансировании
Он отмечает, что именно война является генератором наибольших рисков и неопределенности в формировании украинского бюджета.
Все же, мы остаемся думать о лучшем, а готовимся к худшему. Мы рассматриваем все варианты развития событий
Напомним
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 39,6370 грн/долл., что девальвировало гривну на 12 копеек.
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