НБУ: ситуация на валютном рынке контролируемая, хотя есть определенная неопределенность

Ситуация на валютном рынке под контролем, а риски безопасности уменьшились после финансовой поддержки от Конгресса США. Такое мнение высказал председатель Национального банка Украины Андрей Пышный во время телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сейчас ситуация на валютном рынке контролируемая. Неопределенность есть, она связана в первую очередь с рисками безопасности, но и ее стало меньше, ведь Конгресс США принял решение о финансировании - говорит Пышный.

Он отмечает, что именно война является генератором наибольших рисков и неопределенности в формировании украинского бюджета.

Все же, мы остаемся думать о лучшем, а готовимся к худшему. Мы рассматриваем все варианты развития событий - добавил он.

Напомним

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 39,6370 грн/долл., что девальвировало гривну на 12 копеек.

НБУ: рост реального ВВП в первом квартале был слабее, чем предполагалось