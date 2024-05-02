ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

НБУ: ситуация на валютном рынке контролируемая, хотя есть определенная неопределенность

НБУ: ситуация на валютном рынке контролируемая, хотя есть определенная неопределенность

Киев  •  УНН

2 мая 2024, 10:26  •  2670 просмотра

Read in English

Глава Национального банка Украины заявил, что ситуация на валютном рынке находится под контролем, а риски для безопасности снизились после того, как Конгресс США оказал финансовую поддержку.

Ситуация на валютном рынке под контролем, а риски безопасности уменьшились после финансовой поддержки от Конгресса США. Такое мнение высказал председатель Национального банка Украины Андрей Пышный во время телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сейчас ситуация на валютном рынке контролируемая. Неопределенность есть, она связана в первую очередь с рисками безопасности, но и ее стало меньше, ведь Конгресс США принял решение о финансировании

- говорит Пышный.

Он отмечает, что именно война является генератором наибольших рисков и неопределенности в формировании украинского бюджета.

Все же, мы остаемся думать о лучшем, а готовимся к худшему. Мы рассматриваем все варианты развития событий

- добавил он.

Напомним

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 39,6370 грн/долл., что девальвировало гривну на 12 копеек.

НБУ: рост реального ВВП в первом квартале был слабее, чем предполагалось25 апреля 2024, 12:16 • 17424 просмотра

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
kongress-soedinennikh-shtatov-amerikiКонгресс Соединенных Штатов Америки
Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  25597 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  100381 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  121956 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  122733 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  118456 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  114746 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101696 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
1 мая 2024, 05:27  •  103950 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125463 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120301 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Новости по теме
НБУ: ситуация на валютном рынке контролируемая, хотя есть определенная неопределенность

НБУ: ситуация на валютном рынке контролируемая, хотя есть определенная неопределенность

  •  2670 просмотра
Monobank подвергся мощной DDoS-атаке

Monobank подвергся мощной DDoS-атаке

  •  2789 просмотра
Швейцария примет Саммит мира в Украине 15-16 июня: рассказала о приглашенных и цели конференции

Швейцария примет Саммит мира в Украине 15-16 июня: рассказала о приглашенных и цели конференции

  •  3855 просмотра
Зеленский: россияне в апреле выпустили по Украине более 300 ракет, почти 300 "шахедов" и более 3200 управляемых авиабомб

Зеленский: россияне в апреле выпустили по Украине более 300 ракет, почти 300 "шахедов" и более 3200 управляемых авиабомб

  •  3872 просмотра
Партизаны провели разведку склада ракет части ПВО рф в Севастополе - АТЕШ

Партизаны провели разведку склада ракет части ПВО рф в Севастополе - АТЕШ

  •  6674 просмотра
Бизнесу надо быть готовым к повышению налогов, у власти будет соблазн сделать "петлю" - экономист

Бизнесу надо быть готовым к повышению налогов, у власти будет соблазн сделать "петлю" - экономист

  •  6858 просмотра
В Украине в вечерние часы сохраняется дефицит электроэнергии, ограничения есть в двух областях

В Украине в вечерние часы сохраняется дефицит электроэнергии, ограничения есть в двух областях

  •  6826 просмотра
Хищение 5 млн грн. на закупке ПЦР-тестов для Укрзализныци: будут судить 7 человек

Хищение 5 млн грн. на закупке ПЦР-тестов для Укрзализныци: будут судить 7 человек

  •  6217 просмотра
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Эксклюзив

  •  25597 просмотра
В Одесской области энергетики вернули свет для более 2 тысяч семей после атаки врага

В Одесской области энергетики вернули свет для более 2 тысяч семей после атаки врага

  •  7102 просмотра

Популярные

США обвинили рф в применении химического оружия против ВСУ и объявили новые санкции

США обвинили рф в применении химического оружия против ВСУ и объявили новые санкции

  •  44590 просмотра
2 мая: Всемирный день тунца, Международный день паролей, Чистый четверг

2 мая: Всемирный день тунца, Международный день паролей, Чистый четверг

  •  108898 просмотра
Посолка США отреагировала на удар по Одессе

Посолка США отреагировала на удар по Одессе

  •  102360 просмотра
"Грузия находится на распутье", - фон дер Ляйен о протестах в Тбилиси

"Грузия находится на распутье", - фон дер Ляйен о протестах в Тбилиси

  •  106737 просмотра
Турция хочет присоединиться к делу Южно-Африканского суда ООН против Израиля

Турция хочет присоединиться к делу Южно-Африканского суда ООН против Израиля

  •  104899 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  188520 просмотра

Публикации

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  195301 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  209117 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  232116 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  262271 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  261990 просмотра

НБУ: ситуация на валютном рынке контролируемая, хотя есть определенная неопределенность

Глава Национального банка Украины заявил, что ситуация на валютном рынке находится под контролем, а риски для безопасности снизились после того, как Конгресс США оказал финансовую поддержку.

Экономика •   •  2670 просмотра
НБУ: ситуация на валютном рынке контролируемая, хотя есть определенная неопределенность

Monobank подвергся мощной DDoS-атаке

Monobank подвергся очередной мощной DDoS-атаке.

Технологии •   •  2789 просмотра
Monobank подвергся мощной DDoS-атаке

Швейцария примет Саммит мира в Украине 15-16 июня: рассказала о приглашенных и цели конференции

Швейцария организует Саммит мира в Украине 15-16 июня 2024 года в Бургенштоке, целью которого является определение дорожной карты для привлечения обеих сторон к будущему мирному процессу и содействие общему пониманию достижения справедливого и прочного мира, основанного на международном праве.

Война •   •  3855 просмотра
Швейцария примет Саммит мира в Украине 15-16 июня: рассказала о приглашенных и цели конференции

Зеленский: россияне в апреле выпустили по Украине более 300 ракет, почти 300 "шахедов" и более 3200 управляемых авиабомб

Только в апреле российские войска атаковали Украину, применив более 300 ракет, почти 300 беспилотников Shahed и более 3200 управляемых бомб, что привело к масштабным разрушениям и человеческим жертвам.

Война •   •  3872 просмотра
Зеленский: россияне в апреле выпустили по Украине более 300 ракет, почти 300 "шахедов" и более 3200 управляемых авиабомб

Партизаны провели разведку склада ракет части ПВО рф в Севастополе - АТЕШ

Украинские партизаны обнаружили и передали координаты ракетного склада российской части ПВО в оккупированном Севастополе, что сделало его первоочередным объектом для нейтрализации российских средств ПВО.

Война •   •  6674 просмотра
Партизаны провели разведку склада ракет части ПВО рф в Севастополе - АТЕШ

Бизнесу надо быть готовым к повышению налогов, у власти будет соблазн сделать "петлю" - экономист

Экономист Владимир Ланда предупреждает, что у правительства будет соблазн набросить "петлю" на бизнес, внезапно повысив налоги, чтобы увеличить поступления в бюджет. Поэтому бизнес должен быть готовым к возможному повышению налогов.

Экономика •   •  6858 просмотра
Бизнесу надо быть готовым к повышению налогов, у власти будет соблазн сделать "петлю" - экономист

В Украине в вечерние часы сохраняется дефицит электроэнергии, ограничения есть в двух областях

В Украине наблюдается дефицит электроэнергии в вечерние пиковые часы из-за повреждений от российских ударов, тогда как днем наблюдается избыток электроэнергии из возобновляемых источников, есть ограничения потребления в Харьковской и Днепропетровской областях и импорт из соседних стран для сбалансирования энергосистемы.

Война •   •  6826 просмотра
В Украине в вечерние часы сохраняется дефицит электроэнергии, ограничения есть в двух областях

Хищение 5 млн грн. на закупке ПЦР-тестов для Укрзализныци: будут судить 7 человек

Семерых человек будут судить за попытку растраты почти 5 миллионов гривен Укрзализныци при закупке ПЦР-тестов на COVID-19.

Криминал и ЧП •   •  6217 просмотра
Хищение 5 млн грн. на закупке ПЦР-тестов для Укрзализныци: будут судить 7 человек

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

С начала полномасштабного вторжения Министерство образования и науки при поддержке международных партнеров предоставило 218 188 устройств украинским ученикам и учителям, больше всего - в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Общество •   •  25597 просмотра
Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

В Одесской области энергетики вернули свет для более 2 тысяч семей после атаки врага

Энергетики восстановили электроснабжение для более 2 000 семей в Одесской области после ночной атаки рф.

Война •   •  7102 просмотра
В Одесской области энергетики вернули свет для более 2 тысяч семей после атаки врага