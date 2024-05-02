Курс валют на 2 травня: гривня девальвувала на 12 копійок
Київ • УНН
Національний банк України девальвував гривню на 12 копійок, встановивши офіційний курс на рівні 39,6370 UAH/USD.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 39,6370 грн/дол., що девальвувало гривню на 12 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 39,63 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 42,29 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:15 ранку:
- Долар можна купити за 39,90 грн, а продати за 39,45 у банках. Євро можна купити за 42,85 грн, а продати за 42,35 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 39,75-39,87 грн, а євро - за 42,70-42,87 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 39,58-39,63 грн/дол. для долара та 42,28-42,32 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Кабінет міністрів зменшив максимальну суму кредиту на поповнення обігових коштів до 5 мільйонів гривень за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", залишивши незмінними ліміти на інвестиційні цілі.