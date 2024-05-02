Курс валют на 2 мая: гривна девальвировала на 12 копеек

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 39,6370 грн/долл., что девальвировало гривну на 12 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,63 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,29 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:15 утра:

Доллар можно купить за 39,90 грн, а продать за 39,45 в банках. Евро можно купить за 42,85 грн, а продать за 42,35 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 39,75-39,87 грн, а евро - по 42,70-42,87 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 39,58-39,63 грн/долл. для доллара и 42,28-42,32 грн/евро для евро.

Напомним

Кабинет министров уменьшил максимальную сумму кредита на пополнение оборотных средств до 5 миллионов гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", оставив неизменными лимиты на инвестиционные цели.