Курс валют на 2 мая: гривна девальвировала на 12 копеек
Киев • УНН
Национальный банк Украины девальвировал гривну на 12 копеек, установив официальный курс на уровне 39,6370 UAH/USD.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 39,6370 грн/долл., что девальвировало гривну на 12 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 39,63 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,29 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:15 утра:
- Доллар можно купить за 39,90 грн, а продать за 39,45 в банках. Евро можно купить за 42,85 грн, а продать за 42,35 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,75-39,87 грн, а евро - по 42,70-42,87 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 39,58-39,63 грн/долл. для доллара и 42,28-42,32 грн/евро для евро.
Напомним
Кабинет министров уменьшил максимальную сумму кредита на пополнение оборотных средств до 5 миллионов гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", оставив неизменными лимиты на инвестиционные цели.
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