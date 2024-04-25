НБУ: рост реального ВВП в первом квартале был слабее, чем предполагалось

Рост реального ВВП Украины в первом квартале 2024 года был ниже, чем ожидал Нацбанк, из-за ограниченных бюджетных расходов и блокирования украинско-польской границы. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные НБУ.

Рост реального ВВП в I квартале 2024 года, по оценкам НБУ, был слабее, чем ожидалось, прежде всего из-за сдержанных бюджетных расходов в условиях неопределенности с поступлением внешнего финансирования. Дополнительным фактором была блокада западной границы, которая сдерживала активность отдельных видов деятельности - говорится в сообщении Нацбанка.

НБУ отмечает, что стабильная работа морского коридора, хорошая погода и рост внутреннего спроса помогали поддерживать экономику. Банк также прогнозирует дальнейшее оживление экономической активности благодаря новым успехам в привлечении международной помощи и увеличению спроса в стране и за ее пределами.

"В то же время прогноз роста реального ВВП ухудшен из-за последствий масштабных атак россии на энергетическую инфраструктуру Украины. Ожидается, что экономика вырастет на 3% в 2024 году и на 4,5-5% в 2025, 2026 годах", - заявили в НБУ.

Напомним

Экономика Украины выросла на 5,3% в 2023 году, несмотря на продолжающуюся войну с Россией, благодаря высокой адаптивности бизнеса, стабилизации энергетического сектора и мягкой фискальной политике.