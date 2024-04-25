Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
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На Львовщине произошел взрыв в пункте приема металла: есть погибшие и раненая
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НБУ: рост реального ВВП в первом квартале был слабее, чем предполагалось
Рост реального ВВП Украины в первом квартале 2024 года был слабее, чем ожидалось, из-за ограниченных бюджетных расходов и блокады украинско-польской границы.
Нацбанк прогнозирует снижение учетной ставки до 13% в этом году
Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 14,5% до 13,5%, чтобы поддержать кредитование и восстановление экономики, одновременно управляя инфляционными рисками.
Европарламент призвал не начинать переговоры с Грузией о членстве в ЕС из-за закона об "иноагентах" - СМИ
Европейский парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за резолюцию, в которой говорится о том, что переговоры о вступлении в ЕС с Грузией не должны начинаться до тех пор, пока предложенный закон об иностранных агентах является частью правовой повестки Грузии.
российские войска обстреляли Херсонщину: один человек получил ранения
российские войска обстреляли поселок Белозерки Херсонской области, ранив 57-летнего местного жителя, который находился на собственном огороде.
На Львовщине произошел взрыв в пункте приема металла: есть погибшие и раненая
Взрыв на пункте приема металлолома во Львовской области унес жизни двух человек, в связи с чем начато уголовное расследование.
НБУ готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели
Национальный банк Украины готовит ряд шагов для валютной либерализации в ближайшие недели, сохраняя международные резервы на текущем уровне, в рамках своей стратегии ослабления валютных ограничений и возвращения к инфляционному таргетированию.
Армия рф нанесла удар по инфраструктуре в Сумах - ОВА
25 апреля противник применил КАБ для удара по инфраструктуре в городе Сумы, а экстренные службы реагировали на атаку российских войск на гражданское население.
россияне обстреляли из артиллерии Никополь: ранены два человека
Два человека, в том числе 74-летняя женщина в тяжелом состоянии, были ранены в результате российского артиллерийского обстрела Никополя Днепропетровской области. Повреждены кафе, рынок и автомобиль.
Парламент поддержал создание единого реестра квалификаций
Верховная Рада приняла законопроект о создании Единого реестра квалификаций путем объединения Национального классификатора профессий, Справочника квалификационных характеристик и Реестра квалификаций.
Европарламент призвал страны ЕС ввести санкции против пророссийских СМИ
Европейский парламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против российских СМИ и лиц, ответственных за распространение дезинформации и пропаганды в ЕС, как часть усилий по противодействию российскому вмешательству в предстоящие выборы в ЕС.