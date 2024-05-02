НБУ: ситуація на валютному ринку контрольована, хоча є певна невизначеність
Київ • УНН
Голова Національного банку України заявив, що ситуація на валютному ринку перебуває під контролем, а ризики для безпеки знизилися після того, як Конгрес США надав фінансову підтримку.
Ситуація на валютному ринку під контролем, а безпекові ризики зменшились після фінансової підтримки від Конгресу США. Таку думку висловив голова Національного банку України Андрій Пишний під час телемарафону, передає кореспондент УНН.
Зараз ситуація на валютному ринку контрольована. Невизначеність є, вона пов’язана в першу чергу із безпековими ризиками, але і її стало менше, адже Конгрес США ухвалив рішення про фінансування
Він наголошує, що саме війна є генератором найбільших ризиків та невизначеності у формуванні українського бюджету.
Все ж таки, ми залишаємось думати про краще, а готуємось до гіршого. Ми розглядаємо всі варіанти розвитку подій
Нагадаємо
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 39,6370 грн/дол., що девальвувало гривню на 12 копійок.
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