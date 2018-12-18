НБУ назвал ключевые риски для реального сектора экономики

“Среди базовых отраслей наибольшие риски присущи металлургии и масло-жировом производству. Основной фактор риска — ожидаемое снижение мировых цен”, - говорится в отчете.

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За 10 месяцев 2018 года объем металлургического производства вырос всего на 1,6% из-за ремонтных работ на отдельных комбинатах и осложнения перевозок Азовским морем.

Вместе с тем экспорт металлургической продукции увеличился на 25% до 9 млрд долл. благодаря низкой базе сравнения и благоприятным мировым ценам в начале года. Впрочем, во втором полугодии цены начали снижаться. В 2019 году эта тенденция продолжится: мировые цены на металлургическую продукцию могут снизиться в среднем на 10%.

Кроме того, блокировка Россией Азовского моря может привести к снижению объемов производства расположенных в Мариуполе заводов, на которые приходится около трети производства отрасли в 2018 году.

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“Существует два препятствия для переориентации экспорта на порты Черного моря: увеличение себестоимости и ограниченные возможности транспортировки по железной дороге”, — отметили в НБУ.

Мировые цены на масло падают с начала года из-за избыточного предложения подсолнечника и других масличных культур. Как результат, за 9 месяцев экспорт подсолнечного масла в денежном выражении снизился на 10%. Одним из последствий этого является повышение долговой нагрузки в отрасли. Цены на масличные культуры будут снижаться из-за высокого урожая. В 2019 году физические объемы экспорта будут расти благодаря высокому урожаю подсолнечника.

В целом производство умеренно растет, а долговая нагрузка почти не меняется. За 10 месяцев объем производства в большинстве отраслей вырос на 2-3%.

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Спад зафиксирован в следующих областях:



легкая промышленность (- 2,9% ↓)



пищевая промышленность (-1,7% ↓).



масложировая производство (-9,9% ↓).



Масложировое производство сократилось из-за меньшего урожая подсолнечника в прошлом маркетинговом году. За последние 12 месяцев долговая нагрузка на реальный сектор умеренно сократилась: соотношение долга к EBITDA снизилось с пунктом 2,6 прошлого года до 2,1.

Однако в масло-жировом производстве, энергетике и транспорте нагрузки умеренно повысились. Несколько снизилась долговая нагрузка в машиностроении и производстве строительных материалов.

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Напомним, с 2014 года объемы перевалки в портах Азова упали вдвое. По данным НБУ, общие потери экономики от банковского кризиса 2014-2017 годов в целом составляют 38% ВВП.

Отметим, что с 2008 года банковский сектор, занимающийся кредитованием индустриального комплекса, пережил ряд кризисов. Так, глобальный финансовый кризис начался с банкротства Lehman Brothers 15 сентября 2008 года.

С тех пор кризисные явления приобрели мировой характер и начали проявляться в сырьевой рецессии, снижении спроса и росте безработицы. На уровне стран G20 для выхода из сложного положения предлагают пересмотреть международное монетарное и финансовое устройство.

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