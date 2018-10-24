Спад промислового виробництва прискорився до 0,7%
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У вересні 2018 року Україна зменшила промислове виробництво на 0,7%, порівняно із відповідним періодом минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
"У вересні 2018 року порівняно із серпнем 2018 року сезонно скоригований індекс промислової продукції становив 100,0%. У вересні цього року проти вересня 2017 року індекс промислової продукції, скоригований на ефект календарних днів, склав 99,3%", - повідомили у Держстатистики.
Тобто, у вересні цього року спад промислового виробництва, з урахуванням коригування на ефект календарних днів, проти вересня 2017 року становив 0,7%, прискорившись з 0,5% у серпні проти серпня 2017 року.
Водночас у січні–вересні цього року проти аналогічного період минулого року зростання обсягів промислової продукції становило 1,8%, у тому числі у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 2,0%, переробній – 1,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 2,2%.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, за сім місяців промислове виробництво зросло на 2,6%.