За сім місяців промислове виробництво зросло на 2,6%
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У січні—липні 2018 року порівняно із січнем—липнем 2017 року промислове виробництво зросло на 2,6%. Про це повідомили у Державній службі статистики України, передає УНН.
Зокрема, за даними Держстату, у січні–липні 2018 року порівняно із січнем–липнем 2017 року промислове виробництво зросло на 2,6%.
У добувній промисловості та розробленні кар’єрів зростання склало – 2%, переробній – 2,4%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 4,1%.
У липні 2018 року порівняно із червнем 2018 року промислове виробництво зменшилось на 1,3%. Водночас у липні поточного року проти липня 2017 року зростання склало 2,3%.
Нагадаємо, у І кварталі 2018 року рівень тіньової економіки склав 33% від офіційного ВВП, що на 4 в.п. менше за показник аналогічного періоду минулого року.