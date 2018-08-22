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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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За сім місяців промислове виробництво зросло на 2,6%

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. У січні—липні 2018 року порівняно із січнем—липнем 2017 року промислове виробництво зросло на 2,6%. Про це повідомили у Державній службі статистики України, передає УНН.

За сім місяців промислове виробництво зросло на 2,6%

Зокрема, за даними Держстату, у січні–липні 2018 року порівняно із січнем–липнем 2017 року промислове виробництво зросло на 2,6%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів зростання склало – 2%, переробній – 2,4%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 4,1%.

У липні 2018 року порівняно із червнем 2018 року промислове виробництво зменшилось на 1,3%. Водночас у липні поточного року проти липня 2017 року зростання склало 2,3%.

Нагадаємо, у І кварталі 2018 року рівень тіньової економіки склав 33% від офіційного ВВП, що на 4 в.п. менше за показник аналогічного періоду минулого року.

Українські Національні Новини

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