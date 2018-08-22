За семь месяцев промышленное производство выросло на 2,6%

В частности, по данным Госстата, в январе-июле 2018 года по сравнению с январем-июлем 2017 года промышленное производство выросло на 2,6%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил — 2%, перерабатывающей — 2,4%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха — 4,1%.

В июле 2018 года по сравнению с июнем 2018 года промышленное производство уменьшилось на 1,3%. В то же время в июле текущего года против июля 2017 года рост составил 2,3%.

Напомним, в I квартале 2018 года уровень теневой экономики составил 33% от официального ВВП, что на 4 п.п. меньше показателя аналогичного периода прошлого года.