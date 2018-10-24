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Спад промышленного производства ускорился до 0,7%

Спад промышленного производства ускорился до 0,7%

Киев  •  УНН

 • 8857 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В сентябре 2018 года Украина сократила промышленное производство на 0,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

"В сентябре 2018 года по сравнению с августом 2018 года сезонно скорректированный индекс промышленной продукции составил 100,0%. В сентябре этого года против сентября 2017 года индекс промышленной продукции, скорректированный на эффект календарных дней, составил 99,3%", - сообщили в Госстатистики.

То есть, в сентябре этого года спад промышленного производства, с учетом корректировки на эффект календарных дней, против сентября 2017 года составил 0,7%, ускорившись с 0,5% в августе по сравнению с августом 2017 года.

В то же время в январе-сентябре этого года по сравнению с аналогичным период прошлого года рост объемов промышленной продукции составил 1,8%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - 2,0%, перерабатывающей - 1,6%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 2,2%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, за семь месяцев промышленное производство выросло на 2,6%.

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