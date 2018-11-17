Країни ЄС скоротили промислове виробництво
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У вересні поточного року, у порівнянні з серпнем, промислове виробництво у країнах ЄС скоротилося на 0,2%. Про це свідчать дані Євростату, передає УНН.
За місяць найбільше зниження промислового виробництва було зафіксовано у Латвії (-3,3%), Литві (-3,1%) і Португалії (-2,8%).
Найбільше зростання спостерігалося у Данії (+2,8%), Ірландії (+2,2%) і Нідерландах (+1,2%).
У той же час, за рік (вересень 2018 року до вересня 2017 року), промислове виробництво у країнах ЄС збільшилося на 1,1%.
Нагадаємо, за рік Україна скоротила промислове виробництво на 0,7%.