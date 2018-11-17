Страны ЕС сократили промышленное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В сентябре текущего года, по сравнению с августом, промышленное производство в странах ЕС сократилось на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Евростата, передает УНН.
За месяц наибольшее снижение промышленного производства было зафиксировано в Латвии (-3,3%), Литве (-3,1%) и Португалии (-2,8%).
Наибольший рост наблюдался в Дании (+2,8%), Ирландии (+2,2%) и Нидерландах (+1,2%).
В то же время, за год (сентябрь 2018 года к сентябрю 2017 года), промышленное производство в странах ЕС увеличилось на 1,1%.
Напомним, за год Украина сократила промышленное производство на 0,7%.